Бонусът на Том Холанд за „Отмъстителите” е изпратен погрешно на Том Холандър, съобщи Би Би Си. Звездата от „Белият лотос” Холандър е получил плащане, предназначено за колегата му.

56-годишният Холандър, който е носител на награда БАФТА за поддържащата си роля в минисериала „Нощният управител” на Би Би Си, разказа случката в късното вечерно шоу на Сет Майърс. По думите му той е преглеждал имейлите си, когато е видял съобщение за изплатен бонус за касови приходи на „Отмъстителите”.

„Това бяха повече пари, отколкото някога съм виждал - седемцифрена сума”, споделя Холандър за грешката. За кратко двамата актьори са имали общи агенти и това е объркало счетоводния отдел.

