Следващо приключение ще пренесе в киносалоните изключително популярното Бебе Йода, което досега зрителите гледаха само на малкия екран в хитовия сериал "Мандалорианецът". Снимките на първия пълнометражен филм, вдъхновен от поредицата, ще започнат тази година, съобщиха от "Лукасфилм".

Главният герой - ловецът на глави Дин Джарин, наричан Мандалорианецът, и неговият спътник Грогу, добил популярност като Бебето Йода, дебютираха на малкия екран през 2019 г.

Новият филм от франчайза "Междузвездни войни", озаглавен "Мандалорианецът и Грогу", ще бъде режисиран от създателя на хитовата поредица Джон Фавро.

