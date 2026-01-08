Снимка: iStock
-
По случая е задържан полски гражданин
Марихуана за 6 млн. евро е заловена в камион на граничния пункт „Капитан Андреево“. Става въпрос за близо 740 килограма от наркотичното вещество, скрито в 626 пакета в пет дървени сандъка.
Дрогата е била скрита между прахосмукачки. Камионът пътувал от Нидерландия през Полша за Истанбул. Предполага се, че наркотикът е бил натоварен в Полша.
Шофьорът - полски гражданин, е задържан за 72 часа с постановление на наблюдаващ прокурор. Предстои да бъде внесено искане за постоянния му арест. Грози го наказание до 20 години затвор.
Фентанил, кокаин и фалшиви пари: МВР - разкри хиляди престъпления през 2025 г.
Селекцията и анализът на превозното средство са извършени от митнически служител с богат опит, заяви Стефан Бакалов, началник- отдел „Борба с наркотрафика” в Агенция „Митници”. Последвали са действия в синхрон между служители на Агенцията, на митническия пункт, ГДБОП и „Гранична полиция“.
„Освен консуматор, Турция се явява и голям хъб за Близкия изток”, допълни той.
