Марихуана за 6 млн. евро е заловена в камион на граничния пункт „Капитан Андреево“. Става въпрос за близо 740 килограма от наркотичното вещество, скрито в 626 пакета в пет дървени сандъка.

Дрогата е била скрита между прахосмукачки. Камионът пътувал от Нидерландия през Полша за Истанбул. Предполага се, че наркотикът е бил натоварен в Полша.

Шофьорът - полски гражданин, е задържан за 72 часа с постановление на наблюдаващ прокурор. Предстои да бъде внесено искане за постоянния му арест. Грози го наказание до 20 години затвор.

Селекцията и анализът на превозното средство са извършени от митнически служител с богат опит, заяви Стефан Бакалов, началник- отдел „Борба с наркотрафика” в Агенция „Митници”. Последвали са действия в синхрон между служители на Агенцията, на митническия пункт, ГДБОП и „Гранична полиция“.

„Освен консуматор, Турция се явява и голям хъб за Близкия изток”, допълни той.