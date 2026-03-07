Снимка: МВР
Двама са задържани
„Икономическа полиция“-СДВР задържа в кв. "Красна поляна" в София двама мъже, на 48 и 50 години, за продажба на електронни цигари на цени, многократно по-ниски от пазарните. Те са арестувани в момента, в който извършвали сделката.
Иззети са над 56 500 къса електронни цигари и 11 опаковки тютюн без акцизен бандерол.
Нагреваемите цигари не са били предназначени за продажба от производителя им и това е специално отбелязано на опаковката. Те са били произведени с цел изследвания, след което производителят ги завел като унищожени. Вместо това, те били присвоени с цел продажба от 50-годишния мъж, който работел във фирмата.
По случая е образувано досъдебно производство. Двамата мъже са задържани с полицейска мярка до 24 часа.Редактор: Цветина Петрова
