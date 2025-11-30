Снимка: Getty images
Той обяви, че въздушното пространство над страната трябва да се смята за затворено
Доналд Тръмп обяви, че въздушното пространство над Венецуела трябва да се смята за затворено. На този фон служители от американското правителство казаха, че не знаят за подобни военни планове за установяването на зона, забранена за полети. Пентагонът отказа да коментира. Това разминаване е поредният епизод от американския натиск над Венецуела.
САЩ изпратиха изтребители в Пуерто Рико
В изявлението си Тръмп се обърна към „авиолиниите, пилотите, наркотрафикантите и трафикантите на хора”. Той не даде никакви подробности по какъв начин е затворено въздушното пространство. От Каракас нарекоха изявлението „едностранен, своеволен, враждебен акт”.
