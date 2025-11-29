Снимка: БТА/Видео:"Ройтерс"
-
Александър Иванов: България има нужда от стабилност, за да защитим доходите и икономиката
-
Проф. Александър Томов: Падането на кабинета сега ще означава хаос
-
Промените в бюджета за 2026 г. ще станат ясни до вторник
-
Венко Сабрутев: Бюджетът е "Жан Виденов 2" и трябва да бъде незабавно изтеглен
-
Проф. Евелина Келбечева: Русия действа с позицията на сила, арогантност и системна фалшификация на историята
-
Георги Киряков: Протестът не е победа за никого, той е израз на натрупан обществен гняв
Разгръщането засилва спекулациите за възможни действия срещу Венецуела
Съединените щати започнаха да изпращат изтребители във военна база в Пуерто Рико. Това е част от събирането на голяма военна сила в Карибския басейн, което се наблюдава в последните няколко месеца.
Шест изтребителя Хариер на морската пехота кацнаха в петък в град Сейба. Същевременно отношенията с Венецуела продължават да са обтегнати и непрекъснато има слухове за предстоящи военни операции в южноамериканската страна. По-рано през седмицата Доналд Тръмп се закани, че Съединените щати ще спрат и по суша венецуелските наркотрафиканти „много скоро”.
След действията на САЩ: Венецуела започва масова мобилизация на военните силиРедактор: Петър Иванов
Последвайте ни