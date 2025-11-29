Съединените щати започнаха да изпращат изтребители във военна база в Пуерто Рико. Това е част от събирането на голяма военна сила в Карибския басейн, което се наблюдава в последните няколко месеца.

Шест изтребителя Хариер на морската пехота кацнаха в петък в град Сейба. Същевременно отношенията с Венецуела продължават да са обтегнати и непрекъснато има слухове за предстоящи военни операции в южноамериканската страна. По-рано през седмицата Доналд Тръмп се закани, че Съединените щати ще спрат и по суша венецуелските наркотрафиканти „много скоро”.

Редактор: Петър Иванов