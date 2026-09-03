Държавата е поставена в неизгодна финансова и юридическа позиция заради начина, по който са сключени договорите за изграждането на автомагистрала „Хемус“. Това заяви регионалният министър Иван Шишков по време на изслушване в Народното събрание за състоянието на проекта и възможностите за неговото завършване.

По думите му предварително са изплатени над 1 млрд. лева, като авансите са достигали 35% от стойността на договорите. В същото време за част от участъците не е имало необходимата готовност реалното строителство да започне.

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Шишков посочи, че при някои от трасетата към момента на плащанията не са били одобрени дори подробните устройствени планове. „Не е логично да получаваш аванси за неща, които не можеш да започнеш да строиш“, коментира регионалният министър.

Като друг сериозен проблем той посочи схемата, по която държавното дружество „Автомагистрали“ е възлагало дейностите. Според Шишков дружеството е поело ангажименти, свързани с осигуряването на необходимата документация за строителството, включително подробни устройствени планове и разрешения за строеж.

Въпреки проблемите по сключените договори министърът е категоричен, че строителството на „Хемус“ трябва да продължи. Според него прекратяването на договорите без предварително намерено решение може да нанесе допълнителни финансови щети на държавата. „Магистралата „Хемус“ ще бъде построена“, увери Шишков.

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Следващите стъпки предвиждат довършване на проектирането на седми и осми участък, както и действия за одобряване на инвестиционния проект за деветия лот. Преди два дни, по време на посещение в Плевенско, Шишков заяви, че предстои строителството на „Хемус“ значително да се ускори. В момента дейности се извършват по четвъртия участък.

Министерството, „Автомагистрали“ ЕАД и строителните компании обсъждат варианти, при които в рамките на следващите две и половина до три години трасето на магистралата да достигне до пътя Русе - Велико Търново.

Редактор: Цветина Петкова