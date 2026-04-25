Един загинал и четирима пострадали, сред които и 10- годишно дете. Това е тежката равносметка от катастрофа на главния път Русе-Разград.

Произшествието е станало малко след 9 ч. сутринта. По първоначална информация автомобил, управляван от 20-годишен, се е завъртял напряко на пътното платно в близост до град Цар Калоян. След него в посока Разград са се движили трима мотористи, първите двама успели да избегнат колата, но третият се врязал в нея.

Загиналият е румънска гражданин. Малко след това друг автомобил се удря в катастрофиралите и се обръща в канавка. Пострадали са четиримата пътуващи в колата - семейство с дете. Те са откарани в разградската болница.

Тежка катастрофа затвори част от пътя Русе-Варна, двама са с опасност за живота

За облекчаване на трафика е въведена временна организация на движението. Обходният маршрут за пътуващите от Русе преминава през селата Сваленик и Костанденец до Цар Калоян. Товарните автомобили над 12 тона, които пътуват Разград - Русе, преминават през разклона от Е-70 за Кубрат: Кубрат - Русе. От Русе към Разград всички превозни средства се движат по маршрут Писанец - Вятово - Сеново - Разград.