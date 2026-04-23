22-годишният мъж, заловен като основен заподозрян за жестокото убийство на баща си, при което е бил разчленен, застана пред Окръжния съд в Пловдив.

Пред съда обвиняемият е заявил, че няколко дни преди инцидента е бил уволнен от работа, като е работил в пицария. Според първоначалната информация, конфликт между него и баща му е възникнал заради спор около дистанционно управление, който е прераснал в трагичен инцидент.

Задържаха сина на мъжа, чиито останки бяха открити от бездомник в контейнер в Пловдив

Мартин Родов е обвинен в умишлено убийство на собствения си баща. По данни от разследването случаят е изключително тежък - след убийството мъжът е разчленил тялото и е изхвърлил останките в контейнер за отпадъци.

Защитата е поискала делото да се разглежда при закрити врата заради особено шокиращите обстоятелства по случая. Прокуратурата обаче е възразила срещу това искане.

Въпреки спора между страните, съдебният състав е решил процесът да продължи при закрити врата.

"Обвиняемият е дал обяснения по случая. Установено е, че става дума за баща и син, живеещи в едно жилище. Конфликтът между тях, довел до убийството, е бил на битова основа и след употреба на алкохол. Към датата на деянието и двамата са били безработни", разкри вчера прокурорът.

Припомняме, че сигналът за зловещата находка беше подаден на 8 април от бездомник. Районът беше незабавно отцепен от полицията. Извършени бяха огледи и разпити на живеещи там.