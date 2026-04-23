Габриела Сашова и Красимир Георгиев се изправят пред съда
Граждани се събраха на протест пред Софийския градски съд срещу насилниците на животни. Поводът е съдебното заседание по делото срещу Габриела Сашова и Красимир Георгиев.
Припомняме, че двамата са в ареста от март миналата година с обвинение за причиняване на смърт на животни, както и за участие в организирана престъпна група. Сашова и Георгиев са заснели множество видеофайлове с цел разпространение и сред международна аудитория срещу заплащане в размер от 130 до 700 евро.
Протестиращи заявиха, че са се събрали в защита на справедливостта по случай, който според тях изобщо не бива да изисква обществен натиск. Те настояват за най-тежки присъди за Красимир и Габриела.
Участниците подчертаха, че извършителите на подобни престъпления трябва да бъдат строго наказвани, защото представляват опасност не само за най-уязвимите, но и за обществото като цяло.
Според протестиращите случаят е поредният подобен, но може да се превърне в отправна точка за по-сериозна реакция и промяна.
