Софийският градски съд отказа да освободи от ареста двамата задържани за клипчета с малтретиране и убийства на животни от Перник - Габриела Сашова и Красимир Георгиев.

Съдебният състав прие, че двамата подсъдими нямат трайна връзка с България, поради което има възможност да се укрият, има опасност да извършат престъпление, ако бъдат с по-лека мярка, както и може да повлияят на свидетели.

Според разследването двамата са заснемали убийствата и са ги публикували в интернет срещу пари. След като случаят стана публичен в десетки градове в страната избухнаха протести, а законодателството беше променено.

От началото на разследването двамата обвинени са в ареста.

Днес трябваше да има разпоредително заседание, но единият подсъдим не беше получил обвинителния акт преди повече от 7 дни. Поради това съдът го връчи и насрочи заседание за 16 януари.