Двамата са предадени на съд с обвинителен акт от 12 ноември, съобщиха от прокуратурата
Приключило е разследването по досъдебно производство срещу двамата обвиняеми от Перник за причиняване на смърт на животни по особено жесток начин.
Съдят мъжа и жената от Перник, заснемали порнографски клипове с насилие над животни"
Става въпрос за случая с 26-годишната Габриела Сашова и 35-годишния Красимир Георгиев, които бяха заподозрени в проявена жестокост към животни, причиняване на смърт по особено мъчителен начин и създаване на порнографски материали. Според прокуратурата обвиняемите са действали по предварителен сговор и създавали съдържание за международна аудитория, като имали ценоразпис за поръчковите видеа.
Двамата са задържани под стража. Сега предстои насрочването на разпоредителното заседание по делото.
"Двамата подсъдими са предадени на съд с обвинителен акт от 12 ноември. Повдигнати и предявени са по три обвинения за всеки от тях. Едното е за престъпно сговаряне с цел да се вършат престъпления в страната и чужбина — такива престъпления, които се наказват с повече от три години лишаване от свобода. Това е с цел имотна облага. Другото обвинение е за проявената жестокост и причиняване на смърт на гръбначни животни, а третото - за създаване на материали с порнографско съдържание". Това обясни в "Здравей, България" говорителят на прокуратурата в Перник прокурор Албена Стоилова.
По думите ѝ максималното наказание за най-тежкото престъпление е до 6 години лишаване от свобода и глоба в размер до 10 000 лева. "Тъй като се касае за три престъпления, извършени преди да влезе в сила присъда, има възможност наказанието да бъде общо и би могло да бъде увеличено", подчерта Стоилова.
Тя обясни, че двамата обвиняеми са се познавали от 2022 година. Имали интимни отношения, а клиповете започнали да снимат от март 2023 г., сочат събраните до момента доказателства.
"До тази идея са стигнали, тъй като и двамата са били в затруднено материално положение. Видели, че в интернет се разпространяват такива клипчета и заплащането за тях е доста високо. Тогава решили, че биха могли да изкарат средства по този начин", каза още Стоилова.
Обвиняемите заснемали видеата с мъчения над животни на различни тарифи. "Всичко зависело от това какви са животните и колко са на брой", обясни прокурорът. И допълни, че обвиняемите разпростарнявали видеата в платен канал в Telegram. След това били търсени за индивидуални поръчки.
При претърсвания от домовете на Сашова и Георгиев са иззети устройства за заснемане - телефон и компютър, както и дрехи, с които са заснемали клиповете - предизвикателни кожени рокли, маски, ботуши, камшици. Оръжие не е намерено.
Повече по темата гледайте във видеото.
