Окръжна прокуратура – Перник внесе в съда обвинителен акт срещу 26-годишната Габриела Сашова и 35-годишния Красимир Георгиев, които бяха заподозрени в проявена жестокост към животни, причиняване на смърт по особено мъчителен начин и създаване на порнографски материали. Това става ясно от съобщение на Апелативна прокуратура – София до медиите.

Деянията им станаха публично достояние през пролетта тази година, но се разследват от много по-рано. Припомняме, че обвиненията са свързани с изтезания и умъртвяване на животни, които мъжът и жената разпространявали онлайн срещу заплащане в криптовалути. За целта създали канал в приложението Telegram, където публикували видеа и предлагали „поръчкови“ клипове по заявка на клиенти от чужбина.

Разследването срещу мъчителите на животни от Перник става международно

Дейността на двамата обвиняеми обхваща период от март 2023 г. до декември 2024 г. и включва множество доказателства – компютърно-технически, ДНК и психологични експертизи. Те остават в ареста, а предстои съдът да насрочи разпоредително заседание по делото.

По време на акцията по претърсване на адреси в Перник, София и други населени места бяха иззети компютри, телефони, пари, както и предмети, използвани за изтезанията – включително дрехите, с които жената е била облечена във видеоклиповете.

