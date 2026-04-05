Пролетта е тук. За мнозина това е най-красивото време от годината, но за други е истинско изпитание. Хрема, запушен нос, сълзящи и сърбящи очи превръщат ежедневието в дискомфорт. Темата коментира алергологът от „Александровска” болница д-р Кремена Александрова в предаването „Пулс” по NOVA NEWS.

По думите ѝ хората с алергични заболявания като алергичен ринит и бронхиална астма са най-уязвими през този период. Повишен риск има и при онези, които ежедневно са в контакт с растения - флористи и градинари, при които вероятността от развитие на чувствителност към алергени е значително по-висока.

Един от най-честите проблеми през пролетта е объркването между поленова алергия и вирусна инфекция. Симптомите често се припокриват - течащ нос, запушване, отпадналост. „Това, което ги различава, е силният сърбеж при алергията - в носа, очите, понякога дори в гърлото и ушите. При вирусните инфекции този симптом липсва”, обясни д-р Александрова.

Алергологът обърна внимание и на продължителността. Д-р Александрова сподели, че една настинка отшумява в рамките на 7 до 14 дни, докато алергичният ринит може да продължи с месеци, дори цял сезон.

Как влияе затоплянето на времето на хора с дерматологични проблеми

По нейни думи в момента най-засегнати са хората, чувствителни към дървесни полени, особено към бреза. Още в края на зимата много пациенти търсят лекарска помощ със симптоми, които не отшумяват, както би се случило при обикновена настинка.

Алерголъгът припомни, че при по-леките форми на алергичен ринит антихистамините обикновено дават добър резултат. При по-тежките случаи обаче те не са достатъчни. „Тогава се налага комбинирана терапия, за да се повлияят всички симптоми”, уточни д-р Александрова.

В края на разговора д-р Кремена Александрова сподели своята лична рецепта за здраве.„Слънце, свеж въздух и позитивни мисли”, заключи тя.

Повече гледайте във видеото.

Редактор: Ивайла Маринова