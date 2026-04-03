С настъпването на пролетта и повишаването на температурите кожата ни е изложена на редица рискове, сред които по-интензивно слънце и алергените във въздуха. В ефира на „Социална мрежа“ по NOVA NEWS дерматологът д-р Михаил Михайлов обясни, че не само слънцето е фактор за кожните проблеми. „Не е само слънцето – въздухът и замърсителите също влияят върху кожата ни“, подчерта той.

По думите му кожата е най-големият орган в човешкото тяло и има ключова защитна роля. „Тя отделя вътрешните органи от външната среда и има бариерна функция и собствен имунитет. Именно затова различните типове кожа реагират по различен начин, като по-светлите и атопичните кожи са по-чувствителни и често са свързани и с други алергични състояния”, посочи специалистът.

Нова ваксина за агресивен меланом може да помогне на организма да се бори с рака

Д-р Михайлов предупреди, че през пролетта зачестяват раздразненията, причинени от полени, замърсяване или козметика. Става дума за контактен дерматит. „Най-големият проблем е, че се самодиагностицираме от интернет“, отбеляза той и препоръча при симптоми да се търси лекарска помощ. Той обърна внимание и на по-тежки реакции като едем на Квинке, който представлява „свръхимунна реакция“ и изисква спешна намеса. Специални тестове, като пач-тестове, могат да установят към кои алергени е чувствителен организмът.

Според специалиста правилната грижа е ключова, особено през пролетта. „Когато използваме агресивни продукти без стратегия, можем да нарушим кожната бариера и да постигнем обратен ефект“, каза той. Препоръките му включват редовно почистване на кожата, използване на подходяща козметика, слънцезащита и добра хидратация. Важно значение имат и начинът на живот и храненето - „кожата е огледало на вътрешното ни състояние“, заключи д-р Михайлов.

