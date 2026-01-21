Хиляди се стичат в китайския град Мохе, за да наблюдават Северното сияние. Мястото, намиращо се в най-северната точка на страната, е дестинация, която мнозина избират, за да се насладят на природния феномен.

Северното сияние беше видимо и от Южна Калифорния (ВИДЕО)

Полярното сияние възниква при силни геомагнитни бури, най-често през есента.