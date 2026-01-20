Северното сияние беше видимо дори в Южна Калифорния. В обсерваторията в Пласървил, далеч от градските светлини, хората се събраха, за да се насладят на природния феномен.

Телескопите предложиха на местните гледка, която мнозина никога не бяха виждали. Евелин Стрейндж, която е жител на Калифорния, сподели, че небето е светело ярко в червеникаво-розово.

"Рядко се случва полярното сияние да се вижда толкова на юг", каза експертът от Астрономическото дружество на долината Сакраменто Радж Диксит. Той обясни, че причината е изхвърляне на коронарна маса от Слънцето, довело до силна геомагнитна буря. Това е позволило полярното сияние да се види толкова на юг - дори в Южна Калифорния. "Честно казано, мислех, че може никога да не го видя през живота си, освен ако не отида до Норвегия, Аляска, Исландия или Финландия", сподели още той.

С фотоапарат в ръка и кратко пътуване до Пласървил хората успяха да се насладят на една напълно необичайна гледка.

Повече гледайте във видеото.

Редактор: Цветина Петрова