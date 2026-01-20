Зрелищна гледна в последните часове. Полярно сияние огря в различна степен почти цяла Европа. Космическият феномен беше забелязан през изминалата нощ дори в южноевропейските държави, сред които е и България.

Снимките от Плевенско са на Александър Николаев и на тях се вижда червеникавият спектър от сиянието. Най-впечатляващо обаче е било небето над северноевропейските страни.

Причината за „цветната“ нощ е поредна изключително силна геомагнитна пулсация. Слънчевата буря се очаква да продължи и в следващите часове.

Редактор: Цветина Петкова