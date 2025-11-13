Рядко срещано Северно сияние оцвети небето над връх Матерхорн в Алпите. Живописният масив се извисява над долината Аоста, разположена на границата между Швейцария и Италия.

Причина за зрелищното сияние, наблюдавано в цяла Европа, е геомагнитна буря от клас G4.

