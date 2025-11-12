Снимка: iStock
В последните 24 часа мощна геомагнитна буря удари Земята
Заснеха полярно сияние над Смолян. Кадри разпространени във Facebook показаха бледото и почти неуловимо чудо над българския град
Жители на Смолян и околността успяха да се полюбуват на сиянието между 18:30 и 19:10 часа днес.
Екстремно силна магнитна буря удари Земята
А в последните 24 часа мощна геомагнитна буря удари Земята. Това е и причината в България да се наблюдава Северното сияние. Слънчевите изригвания бяха регистрирани от Геомагнитната обсерватория в Панагюрище.
🌌Бледо и почти неуловимо полярно сияние, далеч от светлините на града. 12.11.2025 г., между 18:30 и 19:10 часа. Canon EOS Rebel T8i - експозиция от 30 сек.; F5.6 ; ISO1600 Автор: Цветелина ГенчеваPosted by Планетариум с Астрономическа Обсерватория - Смолян on Wednesday 12 November 2025
