В последните 24 часа мощна геомагнитна буря удари Земята. Като резултат от нея, в България можеше да се наблюдава Северно сияние. Слънчевите изригвания бяха регистрирани от Геомагнитната обсерватория в Панагюрище.

Екстремно силна магнитна буря удари Земята

►Какво представлява Северното сияние?

Северното сияние (Aurora Borealis) възниква, когато заредени частици от Слънцето навлизат в земната атмосфера и взаимодействат с молекулите на въздуха. В резултат на това се излъчва светлина в различни цветове, която образува красиви светлинни форми и дъги по небето.

Обикновено явлението се наблюдава в близост до полюсите, но при силни геомагнитни бури може да се види и в умерените ширини, какъвто е случаят с България.

