Украйна нанесе нов удар с дрон срещу руското черноморско пристанище Туапсе - четвъртият за последната седмица. Той отново предизвика пожар в морския терминал. При атаката няма пострадали хора, съобщиха местните власти.

Туапсе е обект на повтарящи се атаки, особено нефтеният терминал на пристанището. Ударите нарушиха нормалния ритъм на живот в района – в четвъртък жителите получиха указания да не пият вода от чешмата, а училищата останаха затворени.

Украински дронове поразиха една от най-големите петролни рафинерии в Русия

Междувременно руска атака с дронове през изминалата нощ нанесе щети на пристанищната инфраструктура край Одеса. Засегнати са две многоетажни жилищни сгради, има и ранени, съобщиха местните власти.

Редактор: Мария Барабашка