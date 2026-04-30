Украински дронове поразиха петролната рафинерия "Лукойл-Пермнефтеоргсинтез" край руския град Перм. Той се намира на повече от 1500 км от украинско-руската граница, предаде "Укринформ". Дроновете били управлявани от Центъра за специални операции "Алфа", пише в изявление на Службата за специални операции.

"Лукойл-Пермнефтеоргсинтез" е една от най-големите петролни рафинерии в Русия и има капацитета да преработва около 13 млн. тона суров петрол годишно. Съоръжението осигурява гориво както за цивилния сектор, така и за руската армия. Според предварителна информация при удара са нанесени щети по ключов обект за първична преработка на петрол.

Освен това има данни, че за втори пореден ден е поразена и линейната производствена и разпределителна станция в Перм, която снабдява "Лукойл-Пермнефтеоргсинтез" с петрол. И двата удара предизвикали пожари.

Междувременно руските власти съобщиха, че е потушен големият пожар в нефтопреработвателния завод в руския пристанищен град Туапсе, който избухна във вторник при украински удар с дрон.

