Очаква се да бъдат засегнати влакове, фериботи и част от полетите
Национална стачка в Гърция ще наруши нормалния ритъм на живот в страната днес. Очаква се сериозно затруднение в транспорта, като ще бъдат засегнати влакове, фериботи и част от полетите. Някои магазини също няма да работят.
„Това е дългогодишна традиция в Гърция. Очаква се много сектори да не работят, а в големите градове ще има протести. Това не трябва да тревожи туристите. Хубавото е, че туристическите обекти и ресторантите ще работят, но големите вериги, банки и държавният сектор ще останат затворени”, каза икономистът Плутархос Маридакис в ефира на „Здравей, България”.
Национална стачка на лекарите в Гърция
Той коментира и цените на горивата в съседната ни държава. По думите му дизелът до вчера се е търгувал на 1,85 евро, а бензинът А-95 достигнал до около 2 евро.
Целия разговор гледайте във видеото.
