Държавните болници в Гърция ще останат почти затворени в сряда, 18 март, заради обявената 24-часова общонационална стачка на болничните лекари. Протестното действие, организирано от Федерацията на асоциациите на болничните лекари (OENGE), ще засегне десетки лечебни заведения в цялата страна.

Медиците настояват за спешни промени в здравната система, включително значително увеличение на заплатите в сектора, незабавно назначаване на постоянен персонал за запълване на хилядите празни работни места, увеличаване на държавното финансиране за здравеопазване.

24-часова национална стачка блокира транспорта в Гърция

По време на 24-часовия протест болниците ще работят с минимален брой служители, осигуряващи безопасността на вече хоспитализираните и обслужването на критични и спешни случаи. Всички планирани прегледи, консултации в амбулаторните кабинети и неспешни операции ще бъдат отменени или пренасрочени.

Очаква се в големите градове, сред които Атина и Солун, да се проведат протестни митинги пред сградите на министерствата и регионалните здравни управи.