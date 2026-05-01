Мъж е обвинен в опит за убийство след нападението с нож в „Голдърс Грийн“, съобщава Sky News. 45-годишният Еса Сюлейман, който е британски гражданин, роден в Сомалия, е задържан след атаките в северната част на Лондон.

Сюлейман е обвинен в две престъпления - опити за убийство, като едното е свързано с атаката в „Голдърс Грийн“, а другото - с нападение, извършено в същия ден на „Грейт Довър Стрийт“. Срещу него е повдигнато и обвинение за притежание на хладно оръжие.

Двама намушкани при нападение с нож в Лондон

При нападението в „Голдърс Грийн“ пострадаха двама мъже - на 76 и 34 години. Те са настанени за лечение в болница.

Разследването се води от специализираните служби за борба с тероризма, тъй като случаят е официално определен като терористичен акт. Очаква се обвиняемият да се яви пред съда в Уестминстър в петък.

А междувременно Великобритания повиши нивото на терористична заплаха след атаката с нож срещу еврейската общност.

Редактор: Цветина Петкова