Двама души са били намушкани, а един е арестуван след нападение с нож в Северен Лондон, в района на „Голдърс Грийн“. Според местна еврейска доброволческа охранителна група задържаният е бил забелязан да тича по улица, въоръжен с нож, като се е опитвал да напада евреи.

Доброволческата организация Shomrim съобщава, че техни екипи са реагирали незабавно и са задържали заподозрения до пристигането на полицията. Служителите на реда са използвали тейзър (електрошоково оръжие), след което мъжът е бил арестуван. Двамата пострадали са получили медицинска помощ от спешна еврейска служба за първа помощ.

Един от свидетелите твърди, че нападателят е действал с нож срещу евреи на улицата, но полицията все още не е потвърдила мотивите на нападението. Заподозреният се намира в ареста, а разследването продължава.

Инцидентът е станал в район, който през последните месеци е бил сцена на няколко нападения срещу еврейски обекти, включително палежи на благотворителни линейки през март.

Редактор: Цветина Петкова