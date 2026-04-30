Великобритания повиши нивото на терористична заплаха от „значително“ на „сериозно“ след атаката с хладно оръжие в Лондон. При нея бяха ранени двама евреи, предаде „Асошиейтед Прес“.

Полицията определи нападението в лондонския квартал „Голдърс Грийн“ като терористичен акт.

Обединеният център за анализ на тероризма повиши нивото на заплаха от международен тероризъм от „значително“, което означава, че има вероятност от атаки, до „сериозно“, което означава, че има много голяма вероятност от атака през следващите шест месеца.

Това е предпоследната степен от петстепенна скала за нивото на заплаха.

