Първият директен пътнически полет между САЩ и Венецуела пристигна днес в столицата на южноамериканската държава, седем години след като Министерството на вътрешната сигурност на САЩ нареди спиране за неопределено време, позовавайки се на опасения за сигурността, съобщи „Асошиейтед прес“.

До възобновяването на директните граждански полети между двете страни се стига месеци след залавянето на тогавашния президент Николас Мадуро от САЩ при операция срещу резиденцията му в Каракас в началото на януари.

Американският министър на транспорта Шон Дъфи отмени през януари забрана, наложена през 2019 г., за полети на американски авиокомпании до Венецуела, след нареждане на президента Доналд Тръмп, а през март одобри искането на „Американ еърлайнс“ за възстановяване на полетите.

Администрацията по транспортна сигурност (TSA) на САЩ е извършила проверка на сигурността на летището в Каракас през март - задължителна стъпка преди възобновяване на полетите.

Американската администрация извади Венецуела от списъка на страни, до които препоръчва на американски граждани да не пътуват, през март и отправи по-лека степен на предупреждение „Преразгледайте пътуването“ заради риск от престъпност, отвличания, тероризъм и лоша здравна инфраструктура.

