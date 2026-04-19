Доц. д-р Светлин Цонев е човек, който олицетворява живота. Освен, че е кардиолог и знае накъде водят пътищата на сърцето, едно негово решение преди 8 години спасява живота на млад човек в катастрофа. Д-р Цонев сподели, че подобни неща се помнят цял живот и допълни, че е важно, когато изходът е благоприятен, да сме благодарни за това, което се е случило.

Персиян Еленков и съпругата му Мария поздравиха д-р Цонев по случай рождения му ден: „Преди 8 години ти направи нещо, което може би за теб е било просто правилното решение, но за мен беше всичко. Благодарение на теб, днес аз съм тук и имам семейство, имам жена до себе си и вече имам бебче, което е най-прекрасното нещо в живота ми. Това, което искам да ти пожелая за твоя рожден ден, е всичко, което ти ми даде в онзи ден, да ти се връща.”

Според д-р Цонев здравето трябва да е осъзнат избор, защото това да сме здрави, до голяма степен зависи от нас самите. „Дали ще потърсим навреме лекарска помощ, дали ще променим начина си на живот, това е серия от избори, които правим от най-ранна възраст”. Кардиологът коментира, че е обнадежден, защото среща много млади хора, които според него ще възпитат поколение, което ще се грижи осъзнато за собственото си здраве.

Д-р Цонев каза, че лекарите също използват изкуствен интелект и търсят в базите данни, но подчерта, че е изключително важно той да се ползва правилно. „Да знаем какви са силите му, какви са недостатъците, в кои случаи можем да се доверим, в кои случаи е добре да се доверим на практическия опит и преценката”. Изкуственият интелект няма да замени лекарите, но те използват апарати и устройства, които имат изкуствен интелект в тях, обясни кардиологът.

Д-р Цонев каза още, че е оптимист, че политиците гледат професионално на тяхната задача и това не би трябвало да се отразява на тяхното кръвно налягане. „По-скоро нашите сърца ще бъдат доверени в техните ръце и се надявам да постъпят разумно”, заключи кардиологът.

