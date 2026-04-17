БЛС и НЗОК са готови с разчети за нови цени на клиничните пътеки. Сметките им възлизат на повече от 904 млн. евро. Това стана ясно на общ брифинг на председателя на Лекарския съюз д-р Николай Брънзалов с управителя на Здравната каса доц. Петко Стефановски.

В постоянен преговорен диалог сме и бяха решени много проблеми в Националния рамков договор, но те не могат да станат факт без адекватен финансов ресурс, каза д-р Брънзалов. Той предупреди, че има реален риск за дестабилизация на системата заради хроничната липса на адекватно финансиране.

„Разходите в сектора са нараснали с близо 85% през последните години, а цените на клиничните пътеки са на нива от 2024 година", подчерта той.

БЛС призова за централизирана система за проследяване на цените на лекарствата в болничната помощ

От БЛС, регионалните лекарски колегии, както и различни лекарски асоциации, настояват за 25% минимално увеличение на всички медицински дейности в болничната и извънболничната помощ.

Д-р Брънзалов призова следващият кабинет да вземе незабавно решение за бюджета на НЗОК.

„Преди години резервът на НЗОК беше пренасочен по незнайни причини. Къде са отишли тези пари, аз не мога да кажа. Явно са били нужни на някой друг. В настоящия момент системата на здравеопазването се нуждае от тях. Би било добре по някакъв начин да ни се върне жестът. Ние не искаме нищо друго, освен средствата от здравноосигурителните вноски на българите. А те са увеличавани многократно от 2004 година насам. Няма достатъчна яснота къде отиват тези средства и за какво се използват", каза Брънзалов.

„Системата е достигнала пределите на възможностите си да функционира при настоящите условия. Необходими са ясни решения и те не търпят отлагане. Очакваме отговорни действия, така че да се гарантира устойчивостта на здравната система и достъпът до качествена медицинска помощ", каза д-р Брънзалов.

Доц. Петко Стефановски обясни, че от тези необходими 904 млн. евро - за първична извънболнична медицинска помощ са малко над 83 милиона, за специализирана – 81 милиона, за медико-диагностична – 52 милиона, а за болнична помощ – 687 милиона.

