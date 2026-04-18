Всеки поне веднъж в живота си се е срещал с болката в рамото. Тя не подбира млади и стари – настанява се удобно в тялото на всеки и му пречи да върши обичайните ежедневни дейности. В предаването „Пулс” по NOVA NEWS ортопед-травматологът доц. д-р Владимир Русимов обясни какви са причините за нея, както и какво е лечението.

"Уврежданията, причиняващи болка в рамото са два вида - дегенаритвни, които се развиват с възрастта и травматични - характерни за младите. Раменната става е най-подвижната става в тялото ни, нейното здраве зависи от баланса между подвижност и стабилност”, каза д-р Русимов.

По думите му най-честият проблем е т.нар. "замръзнало" рамо, който се проявява при жените. "Този проблем започва спонтанно и се дължи на различни причини. Тази болка се появава изведнъж, като с времето се задълбочава", допълва още той.

"Всяка травма е много специфична и има медицински индикации за операции. Ако например има увреждане на сухожилие, тогава се лекува с медикаменти и терапия. В случай, че това не помогне, има някои оперативни интервенции, които се прилагат", заяви травматологът.

Доц. Русимов коментира и желанието на хората да влязат във форма за лятото със силови тренировки. "Най-важно е възстановяването след натоварване. Да направим така, че зоната, която е натоварена, да се кръвоснабди".

