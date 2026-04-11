Болките в коляното често се приемат като нещо временно и незначително, но в много случаи могат да бъдат сигнал за сериозен проблем. Темата за натоварването на ставите и правилната реакция при инциденти коментира ортопедът д-р Борис Антонов в предаването „Пулс“ по NOVA NEWS.

Колянната става е една от най-сложните и натоварени структури в човешкото тяло. Заедно с тазобедрената и глезенната става тя поема тежестта на тялото и осигурява движението ни през целия живот. „Тя е баланс между костни структури и връзки, които едновременно дават стабилност и позволяват подвижност“, обясни д-р Антонов.

Според него причините за уврежданията са както ежедневни, така и травматични. Дори обикновеното ходене води до натрупване на т.нар. микротравми, които с времето оказват влияние върху състоянието на ставата. „Всичко това се записва в дневника на коляното и с годините започва да дава отражение“, допълни специалистът.

Освен натрупването във времето, сериозни проблеми могат да възникнат и при инциденти - падания, удари или усукване. Д-р Антонов сподели, че при директен удар често се наблюдават фрактури, най-вече на капачката на коляното, както и на съседни костни структури. При ротационни травми обаче се засягат меките тъкани - менискусите и връзките, включително кръстните и страничните връзки. По думите му в тези случаи може да няма счупване, но болката, отокът и ограниченото движение са също толкова сериозни.

За първи път у нас: Раздвижват пациенти с помощта на виртуална реалност (СНИМКИ)

Ортопедът заяви, че много хора предпочитат самолечението вместо навременна консултация със специалист. „Случи ли се нещо, потърсете лекар“, подчерта той.

По думите му, забавянето може да доведе до усложнения и по-продължително възстановяване. Като първа помощ при травма д-р Антонов препоръча покой и щадене на ставата, както и прилагане на студена терапия в първите 24 до 48 часа. „Ледът е най-доброто решение в началото“, каза той.

