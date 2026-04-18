В сезонът на шарките говорим за заболяване, което се причинява от същия вирус, виновен за появата на варицелата. Това е херпес зостер – кои са рисковите групи, заразно ли е за околните и възможно ли е да не срещнем никога с него. В студиото на предаването „Пулс” по NOVA NEWS темата коментира дерматологът д-р Гергана Манолова.

"Появяват се малки мехурчета, където са нервните окончания по кожата. Когато те се разкъсат, се появяват корички и стават рани. Обривите са сгрупирани в областта на тялото”, каза дерматологът.

"Пациентите са заразни, когато мехурчетата се спукат и сме в контакт с друг човек. Вероятността за предаване е по-малка, отколкото при варицелата", допълва още д-р Манолова.

