В храм „Св. Николай Чудотворец“ в най-големия бургаски квартал „Меден рудник“ най-бедните намират утеха за душите и лек за телесните болки.

Идеята за консултации и медицински прегледи от специалисти в храма се заражда в отец Емилиян преди повече от 20 години. „Идеята за това да има лекари тук в нашия храм и в църковния комплекс, които да извършват веднъж седмични прегледи, се роди през 2006 г., когато започнахме да правим проекта за този църковен комплекс“, споделя той.

Години по-късно мечтата на свещеника се сбъдва. Той полага усилия и инициативата му да достигне до повече хора. Уверен е, че жестът на милосърдие е правилен, воден единствено от вярата си. „Сам Господ Исус Христос казва: „Ако нахраните гладен, ако напоите жаден, ако посетите болен или затворник, на мен сте го сторили. И ако не го направите на никой, и на мен не сте го направили“, казва свещеникът.

Честваме празника на милосърдието

Отец Емилиян отправя призив към няколко болници в търсене на лекари, които веднъж в седмицата да идват в храма. Щастлив е, че откликват различни специалисти от няколко болници. В храма е и лекарят, отзовал се тази седмица – гастроентерологът д-р Ирена Докторова. „Ние с колеги от различни специалности решихме да направим една инициатива извън болничната среда, там където хората са притеснени, неспокойни. Там не могат да се отпуснат и да доверят всичко това, което ги смущава. Искахме да излезем от болничната сграда и да осъществим тези прегледи на едно място, където хората се чувстват спокойни. Място, където те знаят, че ще получат една безусловна подкрепа и могат да се доверят“, разказа лекарят.

Кореспондент: Елена Танева

Редактор: Ивайла Маринова