Честваме празника на милосърдието. На 3 април се отбелязват шест години от мисията на "Доброволците на Свети Великомъченик Георги" за топла храна.

В началото на Ковид пандемията, водени от вярата и желанието да помагат, доброволците започват да готвят и да раздават топла храна на хора в нужда. В "Александровска" болница се отбелязват няколко събития, които ги изпълват с вдъхновение и благодарност. „Поканихме всички, които са на територията на „Александровска” болница, за да почетем паметта на княз Александър. Той е известен като Александър Батенберг. За нас това беше и е домът на доброволците. На територията на „Александровска” болница се развива тази дейност, която протича толкова много и толкова дълго време, без всякакво прекъсване. Раздава се храна на бедни и нуждаещи се, някой път до 120 и повече човека”, разказа епископ Тихон.

