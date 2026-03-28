Тази година това е река Какач в Северния парк в София, чиито брегове са замърсени с многобройни битови отпадъци. Почистването ще се реализира с помощта на доброволци, с риболовното сдружение „Искър – София“ и с подкрепата на Столична община.

„В този момент започнаха да се събират доброволците за почистването на реката. Инициатор на събитието е WWF – световният фонд за дивата природа, който тази година навършва 20 години. Вземете по един чадър и елате да се присъедините към инициативата“, призова водещият на прогнозата за времето на NOVA.





Часът на Земята е едно от най-масовите екологични движения в света, инициирано от WWF през 2007 г. в Сидни. Тази година то навършва 20 години – също като WWF България.





