В Бургас живее 44-годишната Есмерай Ибрям. Нейната история е достойна за сюжет на филм. Днес тя е председател на спортен клуб за хора с увреждания. Тя кове таланти в спорта, които печелят медали на Параолимпийските игри.

През 2004 година очарователната баскетболистка претърпява тежка автомобилна катастрофа, което обръща живота ѝ към съвсем нов път. Есмерай получава травма, която напълно обездвижва крайниците ѝ. „Първото нещо, което ми казаха, беше, че имам счупени гръбнак и прешлени. Аз въобще не го възприемах по никакъв начин, защото до този момент мислех, че всъщност няма никакъв проблем. Въобще не се притеснявах. Обясняваха ми, че имам счупени ребра и съответно аз мислих, че когато те се възстановят, всичко ще бъде наред“, разказа тя.

Есмерай прекарва година в болница – време, което описва като най-трудното в живота си. Разказва за гнева в себе си и новия урок, който трябва да научи. „Дори нямаше кого да обвинявам, защото единствената виновна бях аз. Със сигурност беше много тежко, защото пет години работих с психолог, защото не възприемах новото си аз“, казва Есмерай.

Придобитата травма я поставя пред ново предизвикателство и тя решава, че трябва да продължи пътя си. Спортът се оказва важна мотивация, белязал целия ѝ съзнателен живот. „Аз съм бивша баскетболистка, след това в леката атлетика бягах на дълги разстояния. Наистина от такъв човек, който използва изцяло физическите си качества, изведнъж да седнеш на количка. Наистина ми беше много трудно точно този паралел и не го възприемах много дълго време. Отбягвах хората, които са в количка, защото виждах себе си, и не ми харесваше това“, разказва още Есмерай.

След пет години работа с психолог тя приема съдбата си. По-уверена от всякога, Есмерай намира смисъл и цел със създаването на спортен клуб. В него привлича десетки хора с увреждания, на които вдъхва кураж, оптимизъм и сили. Тя е щастлива с всеки спечелен медал на своите таланти. „Имаме над 25 човека, които тренират. Състезателите ни започват от 13 години до над 60. Със сигурност това е моята гордост. Вече 14 години съм председател на този спортен клуб“, споделя Есмерай.

Кореспондент: Елена Танева

Редактор: Ивайла Маринова