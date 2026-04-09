Всеки втори хипертоник у нас е с нелекувано или неконтролирано кръвно сочат научните данни
Всеки втори хипертоник у нас е с нелекувано или неконтролирано кръвно. Тенденция е много тревожна на фона на факта, че сърдечносъдовите заболявания са водеща причина за смърт у нас. По темата говори общопрактикуващият лекар д-р Станимир Качешмеров в студиото на "Социална мрежа" по NOVA NEWS.
Той каза, че често хората не обръщат внимание на високото кръвно, защото е често срещано сред нас. Това е грешно приемане, тъй като нелекуването на артериалната хипертония може да доведе до сериозно увреждане на организма и дори до фатален край, подчерта д-р Качешмеров.
Лекарят каза, че не може да се каже какви са точно симптомите, като също така понякога такива липсват. Колкото по-дълго време артериалното налягане е било повишено, толкова повече усложениня настъпват каза още д-р Качешмеров.
Лекарят обясни, че рисковите групи са хората над 50-годишна възраст.
Д-р Качешмеров каза, че консумирането на сол трябва да се намали, а също така и мазнините от животински произход.
Редактор: Цветина Петрова
