Софийска районна прокуратура обвини и задържа мъж и жена за кражба на пари, парфюми и козметика на стойност 11 000 лева от магазин в столичен търговски център.

Събраните до момента доказателства сочат, че на 22 септември двамата откраднали от магазин в мол в София 5633,60 лева, 45 броя парфюма и козметични продукти на стойност 11 057 лв. Всичко е на обща стойност 16 690,60 лв.

По случая е образувано досъдебно производство за което се предвижда наказание „лишаване от свобода” от 1 до 10 години. В хода на разследването до момента е установено, че жената е работила в магазина преди време и е имала достъп до него.

С постановление на прокурор двамата са задържани за срок до 72 часа. Предстои наблюдаващият прокурор да внесе искане в Софийски районен съд за определяне на мярка „задържане под стража“ спрямо обвиняемите.

Редактор: Цветина Петкова