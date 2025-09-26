Снимка: Shutterstock
Тя е работила в магазина преди време и е имала достъп до него
Софийска районна прокуратура обвини и задържа мъж и жена за кражба на пари, парфюми и козметика на стойност 11 000 лева от магазин в столичен търговски център.
Събраните до момента доказателства сочат, че на 22 септември двамата откраднали от магазин в мол в София 5633,60 лева, 45 броя парфюма и козметични продукти на стойност 11 057 лв. Всичко е на обща стойност 16 690,60 лв.
По случая е образувано досъдебно производство за което се предвижда наказание „лишаване от свобода” от 1 до 10 години. В хода на разследването до момента е установено, че жената е работила в магазина преди време и е имала достъп до него.
С постановление на прокурор двамата са задържани за срок до 72 часа. Предстои наблюдаващият прокурор да внесе искане в Софийски районен съд за определяне на мярка „задържане под стража“ спрямо обвиняемите.Редактор: Цветина Петкова
