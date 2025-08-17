Снимка: Стопкадър
-
Вениамин алармира: Фалшиви профили се представят за мен и мамят феновете ми
-
Кражба в стил Хогуортс: Откраднаха луксозно издание на „Хари Потър“ от столична книжарница
-
Зеленски: Москва продължава да убива, дори в деня на преговорите (ВИДЕО)
-
Стефан Бакалов от Агенция „Митници“ в „Телеграфно подкастът": Разследват се и други дипломатически лица за връзка с кокаиновия канал
-
Гледат мярката на един от задържаните за трафик на дрога
-
Мащабна спецакция у нас: Разбиха група за международен трафик на дрога
Кражбата е извършена през деня и пред клиенти
Свикнали сме престъпниците да ограбват банки, да заплашват с пистолет или да искат пари в брой. В Стара Загора обаче мъж открадна цели 51 шоколада.
Веселин Кирилов е собственик на малко магазинче. Оборудвал го е с камери и благодарение на видеонаблюдението разкрил крупната кражба на 51 шоколада. „Деянието е извършено през светлата част на денонощието в присъствието на други клиенти, което говори за нужната доза опит и увереност в извършителя”, казва той. Собственикът на магазина споделя, че на пръв поглед малките и дребни кражби са се превърнали в ежедневие и сериозна част от оборота на обектите.
Черният шоколад – сладко изкушение с доказани ползи за здравето
За съжаление, много от собствениците на магазини не подават сигнали към полицията за дребни кражби. „Поради липса на свободно време много малко колеги ще се ангажират да подадат сигнал, но това е единственият и правилен начин да се прекъснат кражбите”, казва Веселин.
Крадецът на шоколади е задържан, а кражбите в региона се увеличават. В Казанлък например младеж не се посвени и открадна кутия с дарения за болно дете. Крадецът се оказва непълнолетен. Все повече подобни кражби се извършват от непълнолетни, споделят собственици на магазини.
Повече гледайте във видеото.
Последвайте ни