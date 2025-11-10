Сигнал за бомба предизвика евакуация на Летище Пловдив в следобедните часове, съобщиха от Областната дирекция на МВР в областния град. Проверката на "Гранична полиция" не е установила наличие на взривно устройство.

Около 15:10 часа на тел. 112 анонимен глас съобщава, че има вероятност да е поставено взривно устройство на летището. Районът веднага е отцепен, а персоналът и хората са евакуирани.

Самоличността на подателя на сигнала е установена, а телефонът - локализиран. Извършителят се издирва, казаха от полицията.

Не е имало пренасочване или забавяне на полети, сочи справка на страницата на Летище Пловдив.

Редактор: Цветина Петрова