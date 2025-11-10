Военните разположиха антидрон система в Бургас заради рафинерията. Взети са специални мерки за сигурност по въздух, земя и вода около обектите на „Лукойл” у нас. От пресцентъра на Министерския съвет съобщиха, че са подготвени екипи на Военна полиция, които при нужда трябва да имат готовност да окажат помощ на МВР за охраната на стратегически обекти. На място има и екипи на Жандармерията, Митниците и ГДБОП.

По информация на NOVA вътре в част от производствените помещения през почивните дни е имало и служители на ДАНС. От Министерския съвет уточниха, че извършват проверка за спазване на Закона за класифицираната информация

МВР, ДАНС и МО с допълнителни мерки за сигурността на обектите на „Лукойл” у нас

Мерките, които държавата предприе по повод охраната на „Лукойл България“ и „Лукойл Нефтохим Бургас“ като стратегически обекти, включват още проверка по отношение на спазването на плана и мерките за сигурност в стратегическите обекти, както и проверка за спазване на изискванията на Закона за защита на класифицираната информация. Това се проверява от служителите на ДАНС.

Всички влизащи автомобили се проверяват изключително стриктно, включително и със система за установяване на взривни устройства.

След като миналата седмица Народното събрание прие поправки в Закона за административното управление на икономическите дейности, стана ясно, че държавата възнамерява да назначи особен търговски управител, който да поеме управлението на „Лукойл България“. Целта – да се избегнат санкции върху рафинерията в Бургас.

Вашингтон отказа да позволи сделката между "Гънвор Груп" и "Лукойл" за международните активи на руския петролен гигант, което оставя на правителството ни 11 дни да назначи особения управител, който да пледира пред Съединените щати за дерогация за страната ни.

Министър-председателят увери, че не се очаква криза с горивата. По думите му са предприети превантивни действия, за да се запази критичната инфраструктура, част от която е и рафинерията в Бургас. "Още преди налагането на санкциите, видяхме, че има инциденти в рафинерии в Европа, които са собственост на руски компании. От първия ден на налагане на санкциите от OFAC, ние сме в постоянен контакт както с Департамента по финанси, така и с този по енергетика на САЩ. Имахме редица разговори, водени от министрите Георгиев и Станков. Ще осигурим спазването на санкциите с оглед основната им цел - нито един цент да не отива за войната в Украйна. Приетият от нас закон в петък е отговорът на въпроса каква ще е легалната рамка за изпълнението на политиката. Когато той влезе в сила (щом бъде обнародван в Държавен вестник), тогава всички действия, предвидени от него, ще бъдат активирани", обясни още Росен Желязков.

Част от мерките не изненадаха служителите на рафинерията. Засилените мерки не пречат на работата, заявиха неофициално синдикатите в рафинерията. От ръководството ѝ отказаха коментар. Чакащите да заредят горива шофьори на цистерни пък са категорични, че днес не им се налага да чакат по-дълго от обикновено, за да натоварят.