Иран ще премине към „нова фаза“ в управлението на Ормузкия проток. Изявлението на върховния лидер Моджтаба Хаменей беше прочетено по държавната телевизия, като в него се подчертава, че Техеран не иска война, но ще търси възмездие за атаките срещу страната.



Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп пък обвини Иран, че не спазва ангажиментите си и допуска твърде малко кораби през протока, но изрази и оптимизъм за предстоящите преговори в Пакистан.

Конфликтът в Иран - един месец по-късно



На този фон Израел продължи ударите срещу позиции на „Хизбула“ в Ливан. Премиерът Бенямин Нетаняху заяви, че операции ще има и занапред, въпреки дипломатическите усилия. Техеран определя действията като нарушение на примирието, като за 24 часа от началото му, през Ормузкия проток е преминал само един петролен танкер.

Редактор: Станимира Шикова