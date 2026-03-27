Нови удари, блокиран Ормузки проток и неяснота дали въобще се водят преговори. Почти месец след началото на войната в Близкия изток, президентът Тръмп удължи с нови 10 дни заплахата за удари срещу иранската енергийна инфраструктура. Той продължава да твърди, че води преговори, което се отрича от Иран.

„Те умоляват да сключим сделка. Умоляват за сделка. И всеки, който е видял какво става там, ще разбере защо искат споразумение. Трябваше да сключат сделка преди 4 седмици. Или преди две години”, заяви Тръмп.

Израел продължава с въздушните удари по цели в Техеран и други части на ислямската република. Министърът на отбраната Израел Кац е заявил, че ще разширят бойните действия срещу цели и райони спомагащи за изграждане и експлоатиране на оръжия, които биха наранили израелски цивилни. На този фон Тръмп разкритикува НАТО за липсата на действия.

Иранският режим заяви, че корабоплаването “до и от пристанища на страни съюзници и поддръжници на американско-израелските врагове“ е забранено. Обединените арабски емирства са заявили, че биха участвали в многонационална мисия, целяща да възобнови свободното преминаване през Ормузкия проток.

Западни анализатори коментират, че перспективата за бързо политическо решение изглежда все по-несигурна, докато напрежението продължава да се разгръща на няколко фронта едновременно.

Редактор: Кирил Нинов