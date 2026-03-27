Ситуацията в Близкия изток в момента се намира в задънена улица, а Техеран отговаря на американския натиск с насмешка и заплахи за мащабна ескалация, коментира в ефира на „Твоят ден” по NOVA NEWS Ивайло Иванов от Съюза на офицерите от резерва „Атлантик”. В четвъртък администрацията на САЩ удължи крайния срок на ултиматума си към Иран с още 10 дни, след като първоначалният период от пет дни изтече без резултат.

Според Ивайло Иванов решението за удължаване на срока показва, че първоначалният блъф на Доналд Тръмп не е успял да убеди иранската страна да направи отстъпки.

Експертът подчерта, че евентуалното бомбардиране на ирански електроцентрали би представлявало „нарушение на международното хуманитарно право и военно престъпление”, тъй като е насочено срещу цивилна инфраструктура. По думите му Техеран вече е отговорил със заплаха, че при нападение „всички нефтени и газови съоръжения в региона на Персийския залив ще бъдат атакувани”.

Иванов очерта четири възможни сценария пред Вашингтон, които определи като избор „от лоши по-лоши”. Първият вариант предвижда сваляне на режима в Иран, което според него е в „сферата на научната фантастика”, тъй като изисква мащабна сухопътна операция. Като втора възможност експертът посочи ограничена военна интервенция и „окупирането на остров Харг като начин да бъде оказан натиск върху режима”.

„Третият вариант е американската администрация просто да признае капитулация и да се съгласи с голяма част от техните искания”, обясни Иванов. Като последна възможност той очерта Тръмп да обяви „победа” и да изтегли силите си, макар това да оставя региона под ирански контрол. Относно предложеното от САЩ споразумение от 15 точки експертът бе категоричен, че то „на практика представлява капитулация за Иран”, която страната няма да приеме.

