Съединените щати отлагат ударите по енергийни обекти на Иран за период от 10 дни. Това обяви американският президент Доналд Тръмп, като подчерта, че преговорите „вървят много добре“. Изявлението идва на фона на нарастващото напрежение в региона и засилена военна активност.

„По искане на иранското правителство, нека това изявление послужи като потвърждение, че спирам унищожаването на енергийни обекти за 10 дни - до понеделник, 6 април 2026 г., в 20:00 ч., източно време", написа Тръмп в платформата си Тruth Social.

Иранският външен министър: Нямаме намерение да преговаряме със САЩ

Президентът на Съединените щати вече ги отложи веднъж с 5 дни. И след обявената снощи нова отсрочка, Тръмп настоя че се водят преговори с Иран. От Техеран казват, че преговори няма и дори му се присмяха, че преговаря със себе си. Тръмп е под натиск заради цената на петрола и спада на борсовите индекси, които носи блокадата. В четвъртък трите основни индекса в Съединените щати паднаха между един и два и половина процента. Това е най-големия спад за един ден, откакто Съединените щати и Израел атакуваха Иран. Час след затварянето на борсите Тръмп обяви новата отсрочка.

"Те умоляват да сключим сделка. И всеки, който е видял какво става там, ще разбере защо искат споразумение. Но аз не знам дали ние можем да сключим такова. Не знам и дали искаме. Трябваше да сключат сделка преди 4 седмици или преди две години", каза президентът.

Междувременно Израел продължава въздушните удари по цели, които определя като позиции на "Хизбула" в Ливан. По информация на израелските власти операциите са насочени към ограничаване на военния потенциал на групировката.

Редактор: Дарина Методиева