Иран отрече днес всякаква намеса във взрива, който стана на южнокорейски кораб в Ормузкия проток в понеделник, предаде „Франс прес“.

„Техеран категорично отхвърля и отрича всякакви твърдения за участие на въоръжените сили на Ислямска република Иран в инцидента, при който корейски кораб е претърпял щети в Ормузкия проток“, заяви посолството на Иран в Сеул.

