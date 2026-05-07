Снимка: iStock
При инцидента южнокорейски кораб е претърпял щети
Иран отрече днес всякаква намеса във взрива, който стана на южнокорейски кораб в Ормузкия проток в понеделник, предаде „Франс прес“.
„Техеран категорично отхвърля и отрича всякакви твърдения за участие на въоръжените сили на Ислямска република Иран в инцидента, при който корейски кораб е претърпял щети в Ормузкия проток“, заяви посолството на Иран в Сеул.
Френският самолетоносач „Шарл дьо Гол" се подготвя за възможна мисия в Ормузкия проток
