В Народното събрание предстои първо редовно заседание. Депутатите се захващат със законодателната си работа, след като миналата седмица проведоха тържественото си заседание. Приоритет номер едно за народните представители е обсъждане и гласуване на бюджет за тази година.

Какво предстои след първото заседание на 52-рото Народно събрание

В седмичната програма е заложено изслушване на служебния министър на финансите Георги Клисурски. Въпросите ще бъдат относно актуалното финансово състояние на държавата, включително разполагаемостта по сметките, възможностите за разплащания на текущи и капиталови разходи в средносрочен план, размерът на дефицита и на вътрешния и външния дълг.

Редактор: Ина Григорова