Камарата на представителите на Конгреса на САЩ гласува с 427 гласа "за" срещу 1 "против" да се задължи Министерството на правосъдието да публикува документите, свързани с разследването на осъдения за сексуални престъпления финансист Джефри Епстийн, който почина в затвора през 2019 година.

Републиканецът конгресмен Клей Хигинс беше единственият, който гласува „против“ законопроекта, съобщава Би Би Си.

Камарата гласува т.нар. Закон за прозрачността на досиетата на Епстийн – решение, с което се отварят файлове, пазени в тайна повече от 20 години. Решението на конгресмените задължава Министерството на правосъдието да публикува всички документи, свързани с разследванията на Джефри Епстийн, като се вземе предвид защитата на възможни текущи наказателни преследвания и на самоличността на непълнолетните жертви.

Тръмп обяви, че иска досиетата „Епстийн“ да бъдат публикувани

Законопроектът все още трябва да бъде приет от Сената, където — ако бъде променен, ще трябва да се върне в Камарата на представителите за ново гласуване. Всичко това означава, че може да мине известно време, преди който и да е от тези документи да бъде разкрит публично, уточнява "Асошиейтед прес".

Наскоро нови документи повдигнаха въпроси за Епстийн и неговите сътрудници, включително имейл от 2019 г., който той е написал до журналист, в който се казва, че Тръмп "е знаел за момичетата".

Тръмп заяви, че главният прокурор на САЩ трябва да публикува всяка „достоверна“ информация за Епстийн

Белият дом обвини демократите, че избирателно са публикували имейли, за да очернят републиканския президент.

Тръмп никога не е бил обвиняван в неправомерни действия във връзка с Епстийн, отбелязва "Асошиейтед прес". Финансистът, който се самоуби в затвора през 2019 г., докато чакаше процеса срещу него, имаше много видни познати в политическите кръгове и сред знаменитостите, освен Тръмп.

Преди дни Доналд Тръмп призова републиканците в Конгреса да подкрепят публикуването на документите, свързани с разследването на Епстийн. В публикация в собствената си социална мрежа Тръмп заяви, че нямало какво да крие и че не се притеснява от разсекретяването на файловете.

Редактор: Станимира Шикова